中市刺青師斜槓販毒，以店家掩護採熟客會員制，遭警查獲送辦。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

以店掩護刺青師斜槓販毒 會員熟客制還是被逮

中市55歲陳姓刺青師偶而吸食安非他命，為牟暴利拉上無業的胞弟一起斜槓兼賣毒品，以刺青店為掩護，只賣熟客及介紹的友人，實施會員熟客制，他行事謹慎，為閃避警方查緝都不存貨，中市警方去年底循線逮捕，搜索查獲毒品及分裝贓證物，依毒品罪嫌移送兩兄弟，案經檢方起訴。

台中市刑大偵二隊長洪緯儒表示，陳姓刺青師在東海大學附近開刺青店，對外自稱「春安」，偶而會吸食安非他命，看上販毒暴利，找無業的52歲胞弟一起斜槓販毒。

陳心知販毒市警察查緝重點，為降低被查獲風險，行事低調小心，以刺青店為銷售據點實施會員熟客制，只賣毒給刺青客人或是熟客介紹的友人，僅備單次交易貨量，自己都不存貨；交易以通訊軟體聯繫，但不組群組，都採1對1的直線聯繫，販毒生意興隆。

警方跟監蒐證，長期在刺青店附近埋伏，發現進出客人頻繁混雜，從年輕人到中年人都有，十分可疑。警方去年底循線發現，陳姓兄弟現身大里區疑似進行毒品交易，警方到場逮到陳，而在附近出沒的陳弟察覺有異而逃脫。

警方循線找到陳弟落腳在逢甲商圈附近的日租套房，隔天到場逮到陳弟。

警方並持搜索票搜索刺青店，當場查獲海洛因5.1公克、安非他命14.5公克、分裝袋一大包、電子磅秤2台、行動電話2支等贓證物。

警詢後，依《毒品危害防制條例》移送台中地檢署偵辦，全案檢方偵結，認為犯罪事證明確，今年5月將兩兄弟起訴。

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