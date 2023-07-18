李姓男子駕車行經台南市南區濱南路時，疑似飆車競速失控自撞路邊石墩及路樹，造成汽車旋轉翻滾數圈。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

今天凌晨台南市南區濱南路發生一起自撞車禍，20歲的李姓男子駕車行經該路段時，疑似飆車競速失控自撞路邊石墩及路樹，造成汽車旋轉翻滾數圈，並擦出火花，2人被彈飛出車外，車頭幾乎全毀，同車的3男3女均受傷送醫，全案正由警六分局調查中。

警方調查，凌晨1時45分左右，李男駕車搭載其他5名乘客，由南向北行經南區濱南路465號前，突然失控自撞路旁的石墩與路樹，當場旋轉翻滾數圈，車身擦出火花，車輛嚴重毀損，車上2人還被彈飛出車外倒在路旁昏迷。

當時，李男與同車的5人，分別受到不同程度的傷勢，經民眾通報後，消防局迅速出動救護車，將他們分別送醫治療。其中，3名男子送往永康奇美醫院，3名女子送成大醫院，還好6名傷者都意識清醒，駕車的李男酒測值為零。

警方根據現場附近的監視錄影畫面，發現李男的汽車在發生事故前，同一路段短時間內曾有另2輛汽車先高速通過，肇事原因是否李男駕車與其他車輛飆車競速失控自撞，正由警方調查中。