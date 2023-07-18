老公約砲被抓包，沒想到公公竟要兒子「否認到底」。一名人妻表示，老公本來想賠錢了事，結果公公跳出來講話，認為兒子是「清大碩士」，不要把錢賠給不孝的媳婦，喊話走法律途徑；網友看了都怒罵「上梁不正下梁歪，垃圾長輩！」

一名女網友在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》發文指出，一般人約砲被抓包，通常都會希望醜事趕快落幕，賠錢也是唯一方式，她說約砲的老公原本也是這麼打算，沒想到公公突然跳出來。

人妻表示，公公護航兒子，要他堅決否認約砲，「你是清大碩士欸，怎麼能把錢賠給這個沒孝順我的媳婦」，並向原PO喊話「這個負擔太沉重，我兒子賠不起，走法律途徑吧！」

人妻怒嗆公公，「你那根蔥？憑什麼要孝順你，尊重、禮貌不是用在顛倒是非的人身上，你兒子欠我錢關你什麼事，滾一邊去！」

許多網友也看傻眼，「為什麼要孝順公公，是有養過媳婦嗎？腦袋有洞」、「上梁不正下梁歪，垃圾長輩」、「兒子什麼鳥樣爸爸不知道？還是勸他別期待兒子將來有什麼出息吧，現在就搞成跟個廢物一樣！」