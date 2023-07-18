【全程字幕】吳子嘉爆11月藍白共推候選人 柯文哲：難怪他常被告 @ChinaTimes ​

《美麗島電子報》董事長吳子嘉爆料，自己掌握情報國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲之間確實有連線，11月20日「只會有1組」出來選，引發熱議。柯文哲今天批，難怪吳子嘉常常被告、法院跑不完。」

柯文哲今天上午接受《千秋萬事》節目專訪，針對吳子嘉爆料11月藍白共推一組人選一事，柯文哲酸說，難怪吳子嘉常常被告，「難怪他法院跑不完。」一定有兩個人被問，他與朱立倫心裡一定想說奇怪，然後轉身問幕僚說此消息從哪來。

柯說，吳子嘉本來就講話也不負責任，他就覺得很奇怪，藍白只推一組人，「我心裡想說這計畫誰定的？」

主持人王淺秋追問，雙方是否根本沒通過電話？柯文哲說，自己沒跟朱立倫直接通話，只是幕僚本來就有認識、會聊聊天，回來傳消息是有的，但最後一次見面是1年多前。

會後柯文哲在聯訪再批，難怪吳子嘉常常被告，「我都不曉得他的消息從哪來的，我猜啦，不管是我或朱立倫一定轉過頭，去問幕僚，這個消息從哪來的？」