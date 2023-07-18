依勞資爭議處理法規定，遇到勞資爭議時可循調解、仲裁及裁決等行政機制處理，但選擇仲裁的件數十分少，每年甚至僅有個位數案件，為了鼓勵選擇「仲裁」，勞動部近日修正獎勵仲裁機制要點、提高獎勵門檻，盼讓多單位鼓勵勞工及僱主合意申請仲裁。

勞資爭議仲裁為訴訟外紛爭處理機制，提供當事人另一同樣具保密、妥迅、便利等特性紛爭處理途徑，而與訴訟相較，當事人申請毋須費用、程序亦較訴訟簡便、迅速、結果與法院確定判決有同一效力等益處。仲裁審理由公正專業人士擔任，多為律師與法學教授等專家學者，或曾擔任過司法人員者，有助於審慎作成仲裁判斷。

據統計，去年2萬3217件循行政程序處理的件數，其中有2萬3081件用調解、只有102件使用仲裁，勞動部勞動關係司科長金士平表示，獎勵要點已上路多年，為鼓勵更多勞資爭議事件使用仲裁，因此此次再提升門檻，盼申請仲裁件數提升至150件至200件之間。

依修正後的「勞動部獎勵運用勞資爭議仲裁機制實施要點」，調解人促成交付仲裁3件至6件最高金額為5000元，7件至10件為2萬元，11件以上為4萬元；民間團體促交付仲裁6件至10件為5000元，11件至17件為3萬元，18件至25件為6萬元，26件以上為10萬元。