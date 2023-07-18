由日本聯合參謀本部軍官、一等海佐（相當於海軍上校）柳田篤志率領的13人自衛隊高級官兵代表團，17日與共軍相關智庫「中國國際戰略學會」的10多名官員在北京舉行面對面交流。日媒指出，這是自新冠疫情爆發以來，雙方防衛官員時隔4年首度舉行的線下對談，意在減少可能的軍事衝突。

中日軍方的交流計畫於2001年啟動，但後因釣魚台主權爭議，中日軍方交流曾於2012年暫停，隨後在2018年恢復，後因疫情再次中斷。2021年兩國國防軍官曾舉行線上交流。

綜合《日本時報》、《日經亞洲》報導，雙方就中日雙邊關係等議題交換了意見。日本非營利組織（NPO）「笹川和平基金會」稱，該訪問團還會見了中共中央軍委聯合參謀部副參謀長、共軍中將景建峰。

景建峰說，「儘管中日兩國面臨著嚴峻的挑戰，但雙方在防務方面的交流有所增加」，並強調雙邊軍事對話的重要性。他還對最近的中日軍事交流進展表示歡迎，例如建立防務熱線避免突發事件，以及兩國防長6月在新加坡舉行會議。

日本自衛隊代表團成員16日抵達中國，預計停留9天，期間將參觀西安、青島和杭州的共軍設施，並與軍官交流。此外，共軍高級軍官團預計在今年秋季回訪日本。

笹川和平基金會常務理事安達一在北京對記者表示，在緊張局勢加劇時，兩國國防官員之間坦誠交換意見就顯得尤為重要。「相互了解將有助於化解緊張局勢，並避免最壞的情況」。