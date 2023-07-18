前總統府發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）去年競選花蓮縣長期間，與已婚李姓隨扈傳出婚外情，國民黨立委王鴻薇18日原定偕周姓元配和律師開記者會，盼總統蔡英文、副總統賴清德協助主持公道，卻突然臨時取消。王鴻薇轉述律師說法，原因是周女近來承受各方壓力，要求撤告息事寧人，甚至被威脅會被反告，才臨時取消記者會。

「谷辣斯壞人家庭 賴清德出來主持公道！」記者會原訂上午9時30分召開，卻突然於8時22分喊卡；據悉，主因是周女近日承受各方壓力要求她撤告，因壓力過大臨時決定取消，並透過律師轉告王鴻薇。

王鴻薇也隨即出面說明，稍早周女的律師有到國會辦公室轉述情況，對方稱周一直非常生氣，但Kolas目前為止絲毫未有道歉之意。原本這場記者會的訴求是要Kolas親自道歉並賠償，別再透過其他管道施壓，但近期她先生、家人和族人的相關話語，甚至說要反告周侵入住宅、強制及恐嚇，讓她蒙受很大壓力。

根據律師轉述，周女近期非常沮喪，不知如何是好，過程中Kolas一直希望周撤告，周也擔心是否會影響先生的工作，在幾經天人交戰之下，決定暫時不出來面對媒體，但她的焦慮與憤怒仍然存在

王鴻薇證實，周女已透過律師向Kolas提告，因為周翻閱兩人對話後，認為兩人確實有發生關係，訴狀裡也寫得非常清楚。

「蔡英文、賴清德應該有道義責任。」王鴻薇認為，兩人是重用Kolas的長官，事發後卻毫無回應，此事非常奇怪，「是不是你們的態度就是這樣子，若非是週刊爆料訴諸媒體，你們就不聞不問了嗎？」