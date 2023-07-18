第一金投信分析，全球超級電腦500強，使用GPU加速器比率，2015年首度站20%，經歷5年至2020年突破30%，過去一年多快速成長，目前使用GPU加速器比率來到37%，同時持續提升，AI應用是帶動這波GPU需求趨勢高速攀升的關鍵原因，也因此看到市佔高達95%的Nvidia股價高速飛漲，週邊企業亦同步受惠。

AI投資潮是否成為新的泡沫呢？升息循環帶來科技投資價值全新的評價回升，加上企業獲利、基本面呈現改善趨勢，這一波AI股價表現，具備實質應用面支撐，從半導體、再到數位基建、設備，最後會擴及軟體與服務面等。張銀成強調，年初至今，部份AI股價漲幅大，個別標的可適度鎖住獲利換股，半導體、電動車、智慧物流等標的漲幅較大，而部份AI工業零組件、小型雲計算等廠商漲幅落後，後續可望有補漲空間。

第一金全球機器人及自動化產業基金經理人張銀成指出，美中新一輪的貿易戰聚焦在AI高端晶片的出口禁令，不過，禁令未對整體AI股價帶來太大影響，研判AI投資潮仍將在下半年股市扮演要角，投資佈局重心包括：AI晶片、伺服器、雲端運算、自動駕駛等領域。