過去柯文哲市府時代，國慶日當天都會在市府前發放「嗡嗡包」，吸引許多民眾爭相領取。國民黨台北市議員應曉薇表示，現在市長換人做，民眾好奇蔣萬安市長上任的第一年雙十國慶要送「什麼包」？對此民政局長陳永德表示，今年將不同於往年的做法，規畫以野餐、市集的方式，用一個較為活潑、熱鬧的方式慶祝雙十國慶，

應曉薇表示，柯市府時代的國慶宣導品嗡嗡包，廣受歡迎與喜愛，甚至引發市民搶登記或是排隊領取，隨著柯文哲已卸任，蔣萬安市長雙十國慶也有驚喜包？應曉薇說，2015年起柯文哲逐年都會發放嗡嗡包，數量不多但年年都成為焦點，甚至還成為許多市民的收藏品，「現在市長換人做，民眾好奇蔣萬安市長上任的第一年雙十國慶要送『什麼包』？」

陳永德則回應，雖然細節部分還在討論，但目前定調將會舉辦野餐、市集的方式來慶祝國慶。「今年可能不會有國慶包，在執行面上可能也來不及。」陳永德說，舉辦野餐、市集的方式已經經過討論與策劃，目前只剩下執行細節的部分尚待討論。

陳永德也透露，今年改採舉辦野餐、市集的方式來慶祝國慶，明年是什麼方式可能就會明年再來規畫。至於活動舉辦的地點，目前則定調會在市府周邊，「會有一個滿歡欣鼓舞、熱鬧的氣氛，跟過去大家在國慶日排隊來領嗡嗡包的意義會不同。」