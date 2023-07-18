大陸一名女網友日前入住河北省的秦皇萬豪酒店，在浴室放熱水準備泡澡，沒想佈滿水蒸氣的玻璃上浮現出許多隻「鬼掌印」把她嚇壞，照片曝光後，許多老司機一看秒懂，「不用怕，這是愛情動作片，不是鬼片」，懷疑是激戰後留下的掌印。

女網友Outsider在小紅書發文，日前入住秦皇島萬豪度假酒店，晚上洗澡放熱水時，沒想到浴室玻璃突然浮現好幾隻掌印，嚇得她崩潰直呼「打掃的能不能擦一下玻璃啊，真的會被嚇死」。從照片上可見，玻璃上的掌印一個個交疊在一起，至少有10個掌印，乍看之下頗嚇人。

一名大陸女網友入住酒店，洗澡時在浴室玻璃上看見多隻手印。(翻攝自小紅書)

貼文一PO出後，許多老司機網友都笑翻，紛紛留言：「手都數不過來了，這是多少愛情故事啊」、「已經有畫面了」、「就算是鬼，也是一群色鬼」、「感受到玻璃的壓迫感」、「傢伙，我在找玻璃上有沒有兩個圓形」。

事後，原PO回覆後續，酒店經理看到她的PO文後，馬上把所有窗戶擦過一遍，還寄小禮品送她，笑說「也算是為酒店衛生管理做了一點小小貢獻」。