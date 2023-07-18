近來食安問題頻傳，從冰淇淋、拉麵、咖哩粉到起司，紛紛被驗出含有一級致癌物環氧乙烷，引起民眾恐慌。對此，營養師劉雅惠特別提醒肝臟的重要性，指出其能把食物、藥物、食品添加物、致癌物做分類，將不需要的解毒排出體外。她並推薦5類護肝食物，包括十字花科蔬菜、辛香料、維生素B、優質蛋白質及益生菌，同時也別忘了多喝水才能有助排毒。

環氧乙烷被世界衛生組織（WHO）國際癌症研究機構列為一級致癌物，根據行政院環保署毒物及化學物質局網站資訊，環氧乙烷吞食、吸入均有毒害，若長期接觸，將增加罹患血癌、乳癌，以及周邊神經病變等風險，不可輕忽。

劉雅惠在臉書專頁「營養師Emma」發文表示，肝臟為人體的解毒工廠，負責把食物、藥物、食品添加物、致癌物做分類，將需要的留在體內運用，不需要的則解毒排出體外。

劉雅惠進一步說明肝臟解毒過程可分成2階段，第1階段為降低毒素的毒性，需要大量的維生素B群、鋅、銅等礦物質；而第2階段會將毒素轉成水溶性，讓身體排出體外，需要維生素A、C、E、榖胱甘肽等。

至於有哪些食物能協助肝臟解毒？劉雅惠推薦以下5類，包含十字花科蔬菜，如花椰菜、高麗菜及青江菜；辛香料，如蔥、薑、蒜、辣椒與薑黃；維生素B，如深綠色蔬菜、B群保健食品和全穀雜糧；優質蛋白質，如黃豆、魚、肉、海鮮；益生菌，如優格、韓式泡菜、保健食品益生菌。另外，她也提醒，平時記得多喝水，才可以幫忙排毒。