中天綜合台《小明星大跟班》明（19日）晚10點播出「我發誓再也不跟你主持！搭檔不和爆料大會」。合作9年外景節目的徐瑋吟（鮪魚）控訴搭檔小鐘很雙面：「他在大家面前和顏悅色，但只有我們的時候，他的情緒比火山爆發還嚴重。」

她舉例，2人到澳洲出外景時，小鐘因為怕被蚊子叮而不願意配合拍攝：「因為隱私的關係，我們拍攝必須到戶外用餐區，結果製作單位跟鐘哥協調不良，我只好先去『餵蚊子』，等所有東西都調好才請他出來。」小鐘急忙解釋，是因拍攝前的行程就已經被蚊蟲叮到嚴重過敏，才會抗拒再到戶外拍攝。

吳宗憲好奇2人是否曾對彼此產生好感？小鐘笑說2人年紀差太多：「她爸才大我2歲。」徐瑋吟則覺得2人互動比較像家人：「我人生有超過3分之1的時間是跟他相處，手機裡跟他的合照比我歷任男友還多，他的生活大小事，也都是我在打理。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《小明星大跟班》。