美國房市表現低迷，根據英國媒體報導，美國處於一場全面的抵押貸款災難之中，因高利率導致房地產市場癱瘓，報導示警，如今一場美國式的房價災難正襲擊英國，而且損害恐更加嚴重。

根據英國每日電訊報報導，美國受高利率衝擊，房地產市場跟著癱瘓、房價下跌7%，抵押貸款申請量跌至近30年來最低水平，待售房屋數量創下歷史新低。

經濟學家示警，他們在美國看到的情況很快就會出現在英國，雖然英國房價僅下跌3.5%，但利率現在開始受到影響，抑制了買家需求，迫使人們按兵不動。報導稱，英國的房市前景並不樂觀，專家預測英國借款人將面臨一段更長時間的痛苦。

報導提到，美國國內的通膨已經開始下降，美國聯準會已暫停進一步升息，而英國央行預計將進一步提高英國利率。

報導分析，美國和英國抵押貸款市場在系統上不同，美國抵押貸款持有者可以將還款利率固定30年，他們可以在整個抵押貸款期限內，每月支付相同的金額，無論央行如何調升利率。

反觀英國的抵押貸款持有人，通常每2年或5年重新調整一次還款利率，因此，他們的每月還款額可能會在短期內大幅上升或下降，這意味著英國抵押貸款持有人必須承受更大的還款金額波動。