這位叫墨菲的基金經理人，在全球最大資產管理公司之一的Insight Investment工作。身為紐約梅隆銀行子公司的Insight Investment，旗下管理的資產規模少說有0.88兆美元之多。

墨菲看空那些日本央行執意要壓低殖利率的日本10年期公債。相反地，卻看多不受日本央行操控的日本30年超長期公債。理由是，日本殖利率曲線控制政策尚在執行，但可望慢慢走向正常化，日本央行不想被歸咎於緊縮太快，然後又回到沒有通膨的環境。

14日債市交易時，日本10年期公債殖利率一度攀升至0.485%，創3月10日以來最高。同時，公債期貨價也跌至4個月低點。似乎有不少人認為墨菲的觀點是對的，故最後日本10年期公債殖利率，升至近3個月高點0.48%，公債期貨還是躺在4個月低點。

有消息傳出，日本央行可能會在7月既定利率會議中，將本財年通膨預估值提升至2% 以上。若果真如此，將有利於看空日本公債的投資者。此外，日本央行前官員也曾表示，日本央行7月可能會鬆綁對公債殖利率的嚴格控制。

另外，墨菲看好新興市場內，用當地貨幣計價的政府公債，包括韓國、南非以及墨西哥。至於已開發國家中，可能將要實施寬鬆貨幣政策的紐西蘭公債也算不錯。聯準會很可能會再次升息，然後維持一段不短的時間先觀察再說。