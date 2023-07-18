王為、方宥心邀請恩師羅北安夫婦擔任見證人。（傳軒提供）

王為、方宥心因為沒事先預約，要辦結婚登記久候多時。（傳軒提供）

王為、方宥心的創意婚紗照是在家自拍而成。（傳軒提供）

王為、方宥心的創意婚紗照是在家自拍而成。（傳軒提供）

王為、方宥心的創意婚紗照是在家自拍而成。（傳軒提供）

王為、方宥心之前在《結婚！結昏？辦桌》音樂劇演新郎、新娘，螢幕CP成真。（摘自綠光劇團）

王為、方宥心之前在《結婚！結昏？辦桌》音樂劇演新郎、新娘，螢幕CP成真。（摘自綠光劇團）

38歲的方宥心與曾多次合作音樂劇王為秘密交往5年，本月13日在兩人恩師、《結婚！結昏？辦桌》導演羅北安夫婦的見證下，前往板橋戶政事務所辦理結婚登記，相差近3歲的姊弟戀修為正果。王為接受本報專訪時笑說，當天兩人是穿著短褲、直接走路去登記，至於為何選這一天，「因為我是去年的那一天求婚，就選今年的這一天把婚結起來！」

方宥心2019年曾被爆和一名高壯男看電影約會，互動親密，當時她認愛表示，對方小自己3歲，曾一起演出舞台劇，當時已交往約1年，原來該男就是她主演綠光《再會吧！北投》時認識的王為！兩人認識相戀後，後續還合作《結婚！結昏？辦桌》和《隔壁親家》音樂劇，在《結婚！結昏？辦桌》甚至飾演一對幸福的新郎、新娘，兩人相戀在劇場界早已不是秘密；在上月剛播出的大愛《早點回家》，王為也飾演「蘇炳憲」，與飾演林嘉俐的方宥心有對手戲。

20歲就投入劇場的王為，近期因在現象級音樂劇《勸世三姊妹》演出「大伯公」一角，而備受矚目，他坦言過去因收入不穩，擔心方宥心家裡怎麼想、怕她家人不放心，所以遲遲不敢結婚，至於為何選這時間點，是因前年兩人在《結婚！結昏？辦桌》中演夫妻，讓王為萌生求婚念頭，去年7月13日求婚成功，經過1年的同住相處，覺得兩人可以走一輩子，也經過雙方家人同意，所以便在求婚1週年紀念日當天跑去結婚登記了，「我們很平淡，沒什麼要求，所以也不拍婚紗照，也沒打算辦婚禮宴客」。

不過兩人以為結婚登記就是人到戶政事務所坐下來說「我要辦結婚登記」就好，前一天才被朋友提醒要先預約，後來決定到現場等，結果一等就等前面14對辦完，且他們到場才發現除了沒帶戶口名簿、不知道戶長是誰，也沒有準備證件照，又跑去快照機拍照。

方宥心透過經紀人文子表示，兩人經過1年的磨合相處，確定真的可以多一個家人，所以才去登記結婚，她保證沒有懷孕，之後也沒有要宴客，因為想到賓客名單就頭痛。低調的兩人，連婚紗照都是在家自拍完成。