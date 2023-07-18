2024大選備受外界關注，《美麗島電子報》董事長吳子嘉近日爆料，國民黨主席朱立倫有建立與民眾黨總統參選人兼黨主席柯文哲的溝通管道，到了11月只會派一組人出戰。對此，資深媒體人謝寒冰認為，吳子嘉的說法是在胡說八道，並且預言，除非柯文哲的支持度大幅領先或是有所下降，藍白合才有機會發生。

謝寒冰昨（17）日在政論節目《中天辣晚報》直言，吳子嘉的說法可能性很低、是在胡說八道，首先，若是到了11月才整合，藍白雙方恐因先前的互打而使得能量嚴重耗損，「時程會不會太晚？」第二，柯文哲現階段沒有必要與藍軍合作，因為他的支持度領先侯友宜，為什麼要去當侯的副手？反之，若是要由侯友宜當柯文哲的副手，還不如讓他回去當新北市長，「當副總統有什麼意思？」

謝寒冰預言，藍白合作不是不可能，但除非柯文哲的支持度大幅度領先，讓藍軍自知已追不上，或是有所下滑，才有機會發生。

而針對吳子嘉的說法，侯友宜昨日回應，現在就是要團結所有力量；柯文哲今日則表示，難怪吳常常被告、法院跑不完，「我心裡想說這計畫誰定的？」