台灣民眾黨總統參選人柯文哲今天說，鴻海集團創辦人郭台銘的「併購說」讓幕僚嚇到，現在黨內氛圍是，提到郭台銘就趕快逃，柯並透露郭台銘有親自致電表示絕對沒有提併購說。

柯文哲18日接受廣播節目《千秋萬事》專訪，柯文哲表示，郭台銘「併購說」一出來，在開會時每個人都嚇到，郭台銘有打電話來說「絕對沒有（併購說）」，問題是風聲已經出來。

柯文哲也提到，兩人當時在金門看海，不可以前一天晚上說海誓山盟，第二天就說喝醉酒忘了，「大家都灰頭土臉，大家提到他就趕快逃，黨內的氛圍就是這樣，聽到郭台銘就快跑。」

柯文哲會後接受提聯訪表示，他當然是從媒體上看到，有講沒講他不知道，一下併購、一下無條件投降，所以民眾黨這些比較高層的都趨向保守。

至於郭台銘動作不斷，傳出戰略目標在柯文哲身上？柯答稱「我不曉得。」之後會跟郭見面或電聯嗎？柯表示，再講吧，他常常是這樣，做什麼事情自然就好，也沒有什麼過節，講講話也沒有什麼不可以。會接郭台銘電話嗎？柯說「等我有心理準備。」

是否定死線，在幾月前跟他合作或不合作？柯文哲表示，好像最後登記是11月，還早，他這種急重症外科醫生的特色，常常到最後一秒才下決定，有時候不曉得狀況怎麼變化。

另外，郭台銘投書美國《華盛頓郵報》，批判民進黨總統參選人賴清德在《華爾街日報》的投書內容，指賴拒絕「一中各表」框架來和中國談判，只是加劇戰爭威脅，唯有通過在「一中各表」框架下直接與中國合作，兩岸才能真正走向和平。

柯文哲表示，「這些都不是他們自己寫的，雙方的幕僚在比賽」，這都是「出口轉內銷」，也不用，直接跟國內民眾講，不過美、日政府還是很關切，這個就簡單，就直接跟AIT、日本在台協會見面、直接談，所以溝通還是很重要，直言投華盛頓日報，那個都是放話、出口轉內銷。