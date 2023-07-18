阿虎（左起）、山豬、逸祥都對合作搭檔時有不愉快的感受。（中天綜合台提供）

中天綜合台《小明星大跟班》明（19日）晚10點播出「我發誓再也不跟你主持！搭檔不和爆料大會」。薔薔覺得和趙正平搭檔主持問題很多，「我願意為工作犧牲，他不是，像我摟他算是我吃虧，但他會說『我女友會介意，妳再摟著我，我下一集就不來了』，我說『你女友算什麼東西？我們在工作，她來插什麼花？腳本居然還要給她看過』！」透露趙正平相當在乎小22歲女友的感受。

趙正平解釋，自己對工作有些堅持，認為有些錢可以賺，但有些錢不想賺，「她價值觀跟道德觀有問題，我甚至懷疑她每個禮拜都去身心科掛號，也幸好我們合作只有7個月。」薔薔則認為是趙正平顧慮太多：「我們要嘗試不一樣的東西，我跟他的觀念不太一樣，雖然大家喜歡看我跟他之間的衝突，但他這樣會讓我綁手綁腳。」

阿虎則坦言和山豬與逸祥搭檔表演有很多不愉快的感受：「他們表演希望別人給意見，可是我說了，山豬又會說『這種哏我絕對不會用』，所以我才覺得你要問就要採納，不是一直反對再反對。」阿虎還曾為此氣到退群組：「因為我們每次表演都沒有共識，開會都要開1個禮拜。」逸祥則抱怨阿虎喜歡即興演出害大家白彩排，阿虎一聽走心回應：「跟他們彩排一輩子，上台還是掛掉，而且他對宗教太狂熱，大家工作都不多，公司賣案子都是包出去一起賣，有部電影要演陣頭，逸祥說『跳八家將對主耶穌不尊重』，結果因為他不接，害大家也沒得接。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《小明星大跟班》。