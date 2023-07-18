美國期刊「外交事務」（Foreign Affairs）今日刊出「胡佛研究所」（Hoover Institution）學者戴雅門（Larry Diamond）和埃利斯（James Ellis）、及亞洲協會美中關係中心主任夏偉（Orville Schell）的聯名專文。

此文以「危險矽三角」（The Treacherous Silicon Triangle）為題，指出「台灣安全」與「半導體供應鏈安全」為美中緊張局勢升高的兩大風險，如何處理美中台的「矽三角」關係，是美國外交政策中緊迫且棘手的挑戰。

文章指出，全球60%晶片和90%最先進晶片靠台灣生產，依次為韓國、日本、中國。美國半導體晶片製造的全球市占率現為12%，排名掉至第五。

2020年，全球晶片荒對各大產業造成嚴重衝擊，晶片的短缺、或敵對勢力實施相關禁令，對美國先進武器生產構成阻礙，此情況凸顯台灣安全重要性。

學者提到，部分戰略家臆測，半導體產業對全球經濟或中國經濟均不可或缺，成為台灣「矽盾」；若無極度挑釁情形發生，中國領導人不會甘冒風險、引爆可能危及其自身或全球晶片供應的爭端；其他國家亦會設法阻止衝突。

不過，學者認為，若僅以此邏輯來思考並不明智，因為北京若決定動武，很可能是出自於其他政治或地緣政治因素考量。

文章強調，美國藉由晶片法案的補貼和獎勵措施來提振國內製造，是明智之舉，但儘管未來幾年，美國半導體晶片製造的市占率翻倍，仍將高度依賴全球供應鏈的支撐，因此，美國必須與其信賴的盟友合作，除了台灣，還包括法國、德國、日本、荷蘭、新加坡、韓國，印度也有望參與其中。

此外，美國晶片的製造，也必須透過和其他擁有最領先技術的非美國企業合作，例如台積電已在美設廠。在補貼之外，學者建議，美國應該以更低的成本、充分的基礎設施、增強服務及人才，來吸引企業對半導體製造的投資。

文章並表示，政策制定者應鼓勵台美半導體學術機構合作，為雙方人才交流學習提供更多經費，並透過避免外地員工雙重課稅、以及完成雙邊自由貿易協定，來強化台美之間更廣泛的經濟與技術合作。

另外，美國政府也必須採取更多手段遏止中國對台灣的威脅、幫助台灣獲得所需的先進武器，並尋求與台灣製造部門簽訂許可協議，擴大反戰車標槍飛彈、刺針地對空防空飛彈、無人機、以及衛星通訊系統的生產。

文末指出，未來幾年、或幾十年，美中在經濟上、技術上、及戰略上的競爭，仍會是地緣政治主要情勢，美國必須與可靠的國際盟友重塑和強化半導體供應鏈，台灣則是當中最重要的夥伴（編輯：陳承功）1120718