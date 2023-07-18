古特瑞斯在紐約聯合國總部對媒體表示，莫斯科此舉將「對世界各地有需要的人構成嚴重打擊…數億人口面臨飢餓，消費者則將對抗全球生活成本危機。他們將因此吃盡苦頭」。

俄羅斯長期以來一直抱怨，西方制裁導致俄國穀物和化肥出口受阻，意指俄方延長黑海穀物協議的條件並未獲得滿足。

俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭後，這份名為「黑海穀物倡議」（Black Sea Grain Initiative）的協議在過去一年允許超過3200萬公噸的烏克蘭穀物貨運出口。

古特瑞斯感嘆說，他在上週寫給俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的信中談及攸關維持穀物協議的新提案，然而這封信「並未受到重視」。

法新社報導，這封信的內容至今尚未公開，信中提議讓受制裁的俄羅斯農業銀行（Rosselkhozbank）設立一家子公司，與「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）支付系統重新連線。

古特瑞斯在致蒲亭的信中提到相關進展時說：「俄羅斯糧食貿易已達高出口量，化肥市場正在穩定，俄羅斯出口已接近全面復甦。」

古特瑞斯表示：「展望未來，我們的目標必須為繼續促進全球糧食安全與價格穩定。」

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）稍早在聯合國指責莫斯科，以退出穀物協議「將人類挾為人質」。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1120718