有些人個性總是難以捉摸且預料的，讓許多伴侶不知該如何是好，《小鐵星座》運勢專欄指出，天蠍座、水瓶座、處女座、牡羊座有自己獨特的想法與性格，其中天蠍座心情起伏大且想法多變，他們會前一刻對伴侶百依百順，下一刻就會莫名固執，更是會冷漠對待。

▍天蠍座：

天蠍座內心想法常讓伴侶難以捉摸，他們可以前一刻對伴侶百依百順，下一刻就會莫名的固執起來，甚至冷漠對待。天蠍座十分在意伴侶的真心對待，重視感覺得他們，一旦觸犯到天蠍座不安的神經，陰晴不定的氣氛將隨之籠罩，讓伴侶不知如何是好。

▍水瓶座：

水瓶座不喜歡受約束，做事有自己的步調，講話有自己的邏輯，若想掌握水瓶座的心思，腦袋必須轉得夠快，跟得上他們獨特的節奏。水瓶座的行事風格，常跟情人的想法不為相同，卻又難以辯駁。水瓶座生氣時，可以怒氣沖天，振振有詞，但氣消後便會恢復理智，並假裝若無其事的樣子。水瓶座在情人面前總有許多道理，常讓情人無所適從，只能少辯為妙。

▍處女座

處女座總是自我中心，希望伴侶能配合想法，每當伴侶不接受他們的決定時，處女座絕對會暴跳如雷，認為是在否定他們。但另一方面處女座又有為人著想的一面，喜歡主動幫伴侶打理一切，讓對方不用為雜事煩惱。所以面對處女座反復行為，不知道該如何是好。

▍牡羊座

牡羊座脾氣火爆，且直來直往的個性常讓伴侶吃不消，剛開始在追求的時候會百依百順，任何缺點他們都能接受，一旦成為情人後，他們不喜歡或看不順眼的事情將變得越來越多，加上牡羊座太過強勢，伴侶時常需看他們臉色，深怕一不注意就惹火他們，那未來伴侶恐怕沒好日子過了。