目前正值暑假旅遊旺季，為因應國人旅遊需求及小三通開放中轉後的空運人潮，台金航線已於7月起增加航班，但仍不時客滿、一票難求，嚴重影響旅客來金觀光之意願。為此，金門縣長陳福海昨(17)日親赴交通部拜會民航局長林國顯，針對台金航線運能方面再進行溝通協調，期能使各時段之運能符合民眾需求，並增加國人來金旅遊誘因，據以提升金門觀光形象。

經縣府觀光處調查顯示，目前金門機場以平日下午至傍晚時段及假日搭機人潮較多，7月雖有增班，但中南部航班仍不足，且台北、台中及高雄等航線亦有航班時段過於集中之情事。另目前台金航班訂位率與載客率均高，如因天候、班機調度或航班因素影響取消，將造成旅客滯留情形，且考量旅遊旺季，機場亦可能於短時間內大量湧入搭機人潮。

陳福海昨日與民航局長林國顯於會談中，再次爭取部分尖峰時段航班再放大機型或增班，並請民航局協調航空公司將航班平均分配於各時段，以逐步使台金空運運能恢復至疫前水準，航班時刻亦能符合鄉親需求。陳福海也希望民航局能夠於機場發生滯留情形時，及時協調航空公司規劃機組人員人力，並備妥緊急疏運運能，以使旅客能盡早返台，紓解滯留情形與民怨。

民航局長林國顯亦於會中允諾，將持續督促航空公司應視市場需求，適時增加台金航線運能，並應視航機及機組人員運用情形，妥善規劃預備運能，以利緊急疏運需求。

觀光處表示，將持續站在服務鄉親及提升地區觀光之立場，積極與民航局及航空公司協調尖峰時段定期航班運能，並視來金遊客量爭取旅遊旺季之增班機，以滿足鄉親與觀光之基本需求。