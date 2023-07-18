西班牙球王阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz）在溫布頓單打決賽拍落喬柯維奇（Novak Djokovic），被視為終結「網壇3巨頭時代」的第一槍。不過阿卡瑞茲本人表示這一天還沒有到，「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、喬柯維奇沒有宣布退役，網壇就不會開啟新的時代。

阿卡瑞茲告訴西班牙媒體《馬卡報》：「只要納達爾和喬柯維奇還是現役選手，時代就不會改變。再過幾年，等他們都正式退役，或許就會再度出現這個爭論。現在時機還未到，我只是為我自己和團隊贏得這一冠，這並不是新的時代。」

對於摘冠之後獲得的大量恭賀訊息，阿卡瑞茲最重視納達爾的留言。「任何時候納達爾恭賀我，我都會特別興奮，因為他是我的偶像。他決賽前就留言給我打氣，在我生涯最重要的時刻給予我力量。當然賽後還有很多體育明星和藝人祝賀我，這些都讓我很高興，我可不想漏掉他們。」

納達爾生涯在溫布頓摘下兩冠，他真正的主場是在紅土的法網球場，但是被稱為「小蠻牛」的阿卡瑞茲居然在草地球場也能打贏喬柯維奇。網壇當代幾位傳奇人物山普拉斯（Pete Sampras）、費德勒（Roger Federer）都是草地之王（喬柯維奇也算，只是他澳網更強），由此可見阿卡瑞茲的前途不可限量。