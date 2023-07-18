大陸晶片製造龍頭中芯國際時隔兩年再度出現高層人事調整，中芯國際17日晚公告，副董事長劉訓峰獲委任為公司董事長、執行董事及董事會提名委員會主席。

澎湃新聞報導，中芯國際宣布高永崗因工作調整，辭任該公司董事長、執行董事及董事會提名委員會主席職務。高永崗擔任中芯國際董事長一職不足兩年，他於2021年9月3日獲委任為公司代理董事長，2022年3月17日獲委任為公司董事長。

最新簡歷顯示，劉訓峰現年58歲，現任中芯國際董事長、執行董事及董事會提名委員會主席，同時擔任上海化學工業區發展有限公司副董事長，亦任第十四屆大陸全國政協委員、中國石油和化學工業聯合會副會長、上海市新材料協會會長。

劉訓峰為西安交通大學管理科學與工程專業博士，中歐國際工商學院工商管理碩士、華東化工學院（現稱華東理工大學）化學工程系反應工程專業碩士及教授級高級工程師。

劉訓峰長期在大型產業集團工作，擁有逾30年的企業管理經驗，曾任職於中國石化上海石油化工股份有限公司、上海賽科石油化工有限責任公司、上海化學工業區發展有限公司、上海華誼（集團）公司等。