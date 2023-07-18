國泰證券觀察，美國聯準會自2022年3月啟動升息循環後，在今年6月宣布暫停升息，儘管主席鮑爾隨後又透露今年將持續升息，但整體來看，Fed升息步調仍已趨緩，通膨與利率政策兩大因子被市場反覆消化與反應，影響程度已逐漸淡化；其次在歷經第2季高通膨趨緩與庫存去化調整後，內需逐漸增加，經濟有望趨於穩定；美、歐、日等成熟國家企業財報，第1季表現多優於市場預期，緊接著第2季財報有機會在企業持續成長下，呈現較佳的表現。

國泰證券7月針對美、歐、日等成熟國家持較正向的看法，其餘國家則以較為中立角度看待。以股市來說，投資人可關注於四大產業，如受惠季節需求題材的「消費」相關產業，由於各國解封旅遊潮及消費熱絡的影響，觀光、消費耐久財等產業將呈現增長；「工業」相關產業受到俄烏戰爭及國際地緣政治影響，帶動國防、運輸產業等類股的發展；以大型銀行為主的「金融」產業，在處於高利率時期，體質較為健康，表現相對也較穩定。此外，特定題材之「科技AI」相關產業，因近期AI熱潮與ChatGPT話題延燒，帶動相關科技類股的成長。

在投資布局配置下，債券市場也可適度布局，國泰證券建議投資人可優先考量「投資等級債」，當步入升息尾聲，有助於推升其價格走揚；而「新興市場債」受惠於市場預期降息預期下，使得內需消費旺季題材有機會呈現成長趨勢。另一方面，國泰證券也提醒投資人需留意且避開高波動之「高收益債」，避免非必要的損失。