女神熊熊（卓毓彤）今（18日）閃電宣布結婚，升格當人妻的她，甜蜜放閃：「老公 生日快樂」，喜訊吸引一票演藝圈好友祝賀，不過熊熊老公有一張神似神似港星周柏豪的明星臉，遭網友誤認：「但那男人有老婆啊」，對此，熊熊護愛，正面回應：「我覺得男主比較帥捏」。

熊熊一早閃電宣布結婚，身穿透視婚紗的她，甜蜜摟著老公，小倆口親密碰鼻子，互動散發滿滿粉紅泡泡，熊熊老公顏值俊俏，還有一張神似神似港星周柏豪的明星臉，沒想到被網友誤認：「但那男人有老婆啊，那麼愛做小三啊」，馬上釣出熊熊留言回擊：「我覺得 男主比較帥捏」，其他網友也傻眼：「重點他不是啊 你滿搞笑的」、「亂講話，沒道德」，還有疑似男方親友留言：「我表弟還沒結過婚」。

熊熊回應網友。（圖／熊熊 Bear Genie臉書）

有網友則說：「有些人嘴巴真賤」，熊熊立刻回應：「真的 那些人會有報應」，看來對酸民言論相當在意。對於熊熊閃婚，經紀人證實喜訊，「是的，熊熊結婚了。小倆口目前還沒懷上寶寶，謝謝大家的關心和祝福，在對的時間遇到對的人，讓熊選擇步入人生下一個階段」。

熊熊早在4月1日愚人節曬出兩人戴對戒照放閃，當時她發文：「聽說戒指戴無名指可以招財...？」但當天是愚人節，很多人都不相信，美女主持人蔡尚樺說是：「趁亂官宣」，熊熊則急回說：「是真的，你自己上網查」，如今熊熊宣布閃婚，也證實女神已名花有主。