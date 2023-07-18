網紅「小紅老師」日前控訴藝人NONO性騷擾，而受害者人數不斷增加到二十多人，小紅老師到北檢按鈴提告。豈料，小紅老師今於今(18)日突在臉書發出「不自殺聲明」，表示接獲訊息恐嚇「敢告NO哥處理妳」，她目前已經報警處理，獲得大批網友支持。

小紅老師於今(18)日收到一張騷擾截圖，只見該帳號表示會有黑道去處理她：「你自己就那麼乾淨嗎？你敢告No哥，就有人處理你。」對此，小紅老師發出「不自殺聲明」，宣告「在此期間，我的生命或身體如果受到任何傷害，都不是出自於我本人的意願，如果發生意外，希望檢警單位詳查。」也呼籲網友看完此聲明之後，近期或將來發現此帳號不再上線，請幫她討回公道，並強調「筷子一雙很容易折斷，但一把就不容易了，這就是團結的力量。」

貼文曝光後，網友紛紛留言支持她，「這種報警抓得到吧！ 只會在背後講這些，本人都躲到連屁都不敢放了」、「加油，交給警方，光是這封恐嚇訊息都已經觸法」、「先報警立案！這可以立案了」、「太過分了，先不管內容真假，恐嚇就是犯法，馬上報警備案」、「其實，只有三隻手指有辦法指著自己」

事實上，NONO接連爆出性騷醜聞後，僅在臉書發文：「本人即刻起停止演藝工作，誠心深刻反省，NONO」，接著神隱至今將近一個月，也未對所有指控做出回應。女化妝師看見他持續逃避忍不住氣炸開嗆：「我就問他是不是男人，不是男人就XX，都不道歉」。據悉，北檢最快在兩周內傳喚NONO到案，經紀人表示交由司法處理，不願再對此事多做回應。

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