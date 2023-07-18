立委王婉諭在716凱道集會致詞時，被民眾狂噓，民眾黨總統參選人、黨主席柯文哲昨接受媒體專訪時，直指王婉諭在台上開罵「實在是有夠白目」，王婉諭今天氣炸，批柯文哲說謊。柯文哲則坦言，「我以為她罵黃國昌，這是認知錯誤」。

王婉諭今天在立法院受訪表示，昨天柯文哲接受媒體專訪，說他在716遊行「上台罵黃國昌」、「實在是有夠白目」，面對柯文哲的造謠、說謊，她只有12個字，「一開口，就說謊」、「說謊，不打草稿」。

王婉諭炮轟，「柯文哲，周日我在台上講話，你就在後台，你究竟有沒有在聽？還是有聽沒有懂？還是裝做沒聽見？竟然可以完全聽成另外一種版本，建議柯可以到她臉書，看完整的演講影片跟講稿，如果你很忙，她在這邊也可以再說一次。

王婉諭直言，「白色跟黑色的距離，並沒有比綠色、藍色遠到哪裡去，我說的，就是要競選總統的柯文哲。他跟在農地上違法堆置砂石、開採砂石，甚至佔用國有地的鍾東錦站在一起，他跟早年涉嫌職棒簽賭、盜採砂石，佔用國有地蓋違建的顏清標家族站在一起。」

王婉諭強調，從頭到尾，她就是點名柯文哲政治上的盟友，鍾東錦跟顏清標家族，「我就是批判你，跟黑金站在一起，牽起黑金的手。你是不敢面對，還是裝做沒聽見？」

王婉諭也說，受限於時間，她當天沒辦法一一細數，「你，還有你帶領的民眾黨，與黑金共舞的罄竹難書，在這邊我就一次講清楚。」民眾黨社會力主任陳亞麟，出席黑道幫派「飛鷹幫」餐會，坐在主桌，你的競選辦公室竟然大言不慚，說「中華飛鷹愛心關懷協會」是公益社團，不該扭曲成黑幫？不好意思，「中華飛鷹愛心關懷協會」的代表人，就是飛鷹幫幫主陳重吉。

王婉諭指出，民眾黨的議員，充斥著暴力犯罪的前科犯。民眾黨花蓮縣議員傅國淵，傷害前科，拿球棒把人打傷。民眾黨雲林縣議員陳乙辰，涉入暴力討債，犯下恐嚇罪；民眾黨才成立4年，就與黑金、暴力為伍，「我再說一次，這算什麼第三勢力，算什麼超越藍綠？」

王婉諭表示，「我也奉勸柯文哲，不要為了轉移你跟鍾東錦、跟顏清標家族為伍的事實，用移花接木的手法，把我批判他們佔用國有地、蓋違建這件事，張冠李戴到黃國昌頭上，這是非常不道德的。」最後也跟大家報告，就在記者會前，夥伴告訴她，這篇內含專訪片段影片的新聞，已經悄悄下架。請柯文哲不要大街造謠，小街道歉，好好面對自己說出去的每一句話。

柯文哲今天接受媒體聯訪時表示，「我們那天在後台，聽到她一直被噓，旁邊的人講說這黃國昌的場子，她開什麼地圖炮，我以為她罵黃國昌，這是認知錯誤」。