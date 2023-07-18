路透報導，消息人士透露，美國務卿布林肯等美國高級官員當地時間17日會見美國晶片公司高管。美國務院發言人證實消息，稱布林肯試圖分享他對該行業和供應鏈問題的看法，尤其是在他最近訪問中國之後，並「直接聽取這些公司對供應鏈問題看法，以及他們對在中國開展業務的看法」。

報導稱，美國商務部長雷蒙多、美國總統國家安全事務助理蘇利文等高級官員與英特爾、高通和輝達高管參與會議。據傳拜登政府目前正在考慮對中國實施新一輪晶片出口限制，但晶片行業希望保護其在中國的盈利。據半導體行業協會數據，2022年在中國半導體採購額為1800億美元，超過全球總額5559億美元的1／3，是最大單個市場。

報導提到，周一稍早，美國半導體行業協會呼籲拜登政府「避免進一步限制對中國晶片出口」，並敦促拜登政府允許「該行業繼續進入作為全球最大商品半導體商業市場的中國市場」。報導稱，拜登政府正在考慮發布一項新的行政令，限制晶片行業部分對外投資。

關於此次會議，據此前報導，美國三大晶片巨頭英特爾、高通、輝達的高管都將前往華府進行遊說，反對拜登政府擴大對中國出售某些晶片和半導體製造設備的限制。知情人士稱，這些公司並不指望美國政府放棄所有限制，但他們認為有機會讓拜登政府意識到，進一步擴大限令或許能限制中國發展，但最終將損害美國利益。

2022年10月，美國商務部發布半導體禁令，禁止半導體設備製造商向中國出售某些設備和出口一些用於人工智慧應用的晶片。對此，中國外交部曾表示，美方出於維護科技霸權需要，濫用出口管制措施，對中國企業進行惡意封鎖和打壓。美方將科技和經貿問題政治化、工具化、武器化，阻擋不了中國發展，只會封鎖自己、反噬自身。