宜蘭縣政府今（18日）上午在縣務會議中由業務單位獻獎給縣長林姿妙（右2）。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣長林姿妙說，縣府非常重視食農教育，積極推廣食的安全。（吳佩蓉攝）

2023年食育力城市大調查，從農業與環境、教育與文化、健康與營養、食安與衛生4大構面，以地方與中央公開數據進行客觀指標分析，宜蘭縣連續三年獲得食育力五星城市，成績斐然；縣長林姿妙說，縣府整合縣內有機農業資源，照顧在地農民，鼓勵學校推動在地特色的食農教育，讓師生吃得安心、家長放心。

食育力城市大調查今年邁入第3年，對於各縣市政府的食育推動資源和滿意度進行評比，此次依據農業與環境、教育等4大面向，47項客觀指標及22縣市民、家長團體、營養師團體的問卷調查，評選出2023年食育力五星城市。宜蘭縣3連霸榮獲「五星城市」，縣府今（18日）上午在縣務會議中由業務單位獻獎給林姿妙。

縣府積極推動「營養午餐3.0計畫」，以食安5環政策為基礎，朝優化午餐供應制度、加強培訓午餐相關人員、提高午餐經費、營養午餐數位化管理、強化營養午餐三級品管及推動食育教育，6大主軸為執行政策，讓營養午餐制度及配套措施更臻完善。

縣府自2019年9月實施國中小學童免費營養午餐開始，為減輕父母經濟壓力及保障每位學童安心受教育的權利，不僅整合縣內有機農業資源、照顧在地農民、積極鼓勵學校推廣在地特色的食農教育，並推動營養午餐數位化管理，開發聯合稽查登錄系統，以提升聯合稽查的效益，讓學生吃得安心、吃得健康。

林姿妙說，縣府非常重視食農教育，積極推廣食的安全，讓孩童在成長過程中，也能感覺到農民的辛苦；且營養午餐秉持著最完整的政策規劃及積極的管理態度，一起拚出宜蘭好生活。