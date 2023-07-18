民眾黨總統參選人柯文哲及國民黨總統參選人侯友宜的「居住不正義」，民進黨今天左右開弓；痛批柯文哲才是台北市居住不正義的製造者；國民黨在新北市議會席次過半，侯友宜是新北市。侯市長昨天宣稱去年三月已將法案送入新北議會審議，國民黨議員也出面護航，會有侯市長想通過卻無法通過的市府提案嗎？不實施囤房稅，顯然過去護航建商財團是事實。

民進黨發言人卓冠廷指出，蔡政府推動居住正義，包括歷經二次「住宅法」修正；在抑制房價炒作上，除了推動「房地合一稅2.0 」，遏止短期不動產炒作，及推動「房屋稅差別稅率2.0」方案，落實全國歸戶囤房稅，並提高稅率上限，侯友宜主政下的新北市，竟是六都唯一沒有實行囤房稅的直轄市，高喊好好做事，對於居住正義卻是「不做事」。

他說，新北市的新建餘屋量，一直都是六都第一，侯友宜比朱立倫還會蓋，新北有這麼多餘屋，侯友宜還陸續啟動塭仔圳、土城司法園區、蘆南蘆北、板橋浮洲、泰山楓江等土地規劃，土地開發總面積高達1400公頃，但新北市的年輕人，非但沒有因為這些開發案，能夠買到合理價格的新房屋，反而因為侯友宜不願推動囤房稅，新北市的新建餘屋量一直都是六都第一，新建餘屋屯超過四年的高達1892戶，是全國最多。

卓冠廷認為，侯友宜是最沒有資格喊「居住正義」的六都市長，囤房稅最能有效抑制建商或投資客炒房，操作房產價格的方式，侯友宜不做，對不起在台北工作生活的年輕人。

李坤城表示，侯市長昨天宣稱去年三月已將法案送入新北議會審議，國民黨議員也出面護航，但新北議會國民黨過半數，可以為了侯友宜選總統，三天就決議通過提前總質詢，會有侯市長想通過卻無法通過的市府提案嗎？

他指出，2018年縣市長選舉，營建開發相關事業捐贈政治獻金給侯友宜，其中50萬以上捐款，就高達21筆合計約1800萬，很好奇侯友宜和建商的厚友誼關係，是否就是導致相關的住宅政策總是慢半拍的原因？

至於柯文哲；台北市議會黨團副總召陳賢蔚說，柯文哲任內光社會住宅，就先大跳票。說要大力蓋，八年任期只蓋12559件，達成率只有25.12％；說要大力補，任內卻是將社宅租金提高了25％，反而帶頭增加租客的租金壓力，不僅跳票，更本末倒置。

北市議會黨團總召簡舒培表示，柯文哲任內，因土地租金放棄興建六張犁DE社宅，內政部也尊重其決定，因此由國家住都中心接手。柯文也在2018年1月說，「北市府會和中央攜手合作，持續努力，相信如果北市公宅能夠成功，臺灣的公共住宅計畫就可以大步向前。」而中央政府就是抱持著攜手合作的立場，不僅協助台北市找土地，又提供經費補助，但柯文哲直到716還在詢問蔡英文任內，開工了幾戶？完工了幾戶？這無疑就是柯文哲自己打臉自己，得了便宜又賣乖。