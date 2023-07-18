脹氣是最常見的消化道疾病，國人常用胃藥止胃痛也是造成腹脹的一大原因。醫師表示，脹氣主要有4大原因，包括腸道菌相失衡、消化不良等。其中，腸道菌相失衡即與小腸細菌增生有關，胃藥就是一個常見導致小腸細菌增生的藥物，有研究指出，長期服用胃藥會增加50%小腸細菌增生的風險，導致脹氣等不適狀況。

根據衛福部統計，國人每年因消化困擾而就醫的人數高達470萬人。基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘在《下班經濟學》表示，有時民眾認為的腹痛其實是腹脹，腹脹主要有4大原因，包括腸道菌相失衡、吃易脹氣食物、消化不良、胃腸結構異常。

有關腸道菌相失衡，他表示，小腸原本應無細菌，細菌應存在於大腸中，有人因飲食或藥物，使得大腸細菌竄至小腸內，食物的發酵提早於小腸中進行，讓人容易在腹部產生腹脹不適。

此外，不正確的使用胃藥也是原因之一。錢政弘表示，胃藥應用於消化性潰瘍，若消化性潰瘍療程結束後，就不應再使用胃藥，否則因常見的胃藥質子幫浦阻斷劑這一強效的胃酸抑制劑，會使得胃酸無法殺菌，造成小腸細菌的增生，反而更容易導致脹氣。

他並表示，曾有研究指出，長期服用胃藥會增加50%小腸細菌增生的風險，導致脹氣等不適狀況，若非需要，勿濫用胃藥，以免造成腹脹難忍。