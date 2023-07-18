「E神」陳奕迅最近回到台北小巨蛋舉行7場演唱會，上週六(7/18)他登台時首度揭露經典歌曲《婚禮的祝福》當年宣傳時稱是他的真實情變故事，但根本不是，是當年企劃的許常德寫出的文案，而許常德後來也在臉書證實此事，昨晚許常德二度回應陳奕迅，表示這個文案其實不是寫給大眾看的，因為聽眾看到時已經買了CD了，「是給電台主持人在播這首歌時可以說些故事，不希望只是乾巴巴的給歌而已，這個作法我可是先驅」。

許常德日前發文回應陳奕迅對他當年幫忙「編造了一個人生故事」的感謝，許常德笑說其實每首經典的歌曲都是精準的演出，歌手必須先投入，歌迷才會跟著相信和感動，他回憶過去陳奕迅前老闆、瑞星唱片董事長的王祥基先生，在公司收攤前，特別拜託大家幫忙照顧陳奕迅，後來陳奕迅到新公司的第一張專輯《婚禮的祝福》，他聽完後給建議，認為前女友結婚「新郎不是我」的心情應該要更慘，因此才會有一開始清唱的版本，本來大家看好陳奕迅這首歌可以一砲而紅，未料遇上921地震。

昨許常德進一步說，1990到2000年是華語樂壇最繁華的年代，大家都喜歡跟自己生命有共鳴的歌，又因為競爭激烈，不管是服裝、MV或是歌的背景故事都很重要，「或編的或真的，只要不傷害人，指引大家進入這首歌的情境，歌手在這張專輯的任務一樣，就是要演好歌中的那個主角，不會真的都是歌手的故事」。

之所以會發想陳奕迅在開唱前收到前女友的喜帖，是因為剛好陳奕迅當年要在紅館首度開唱，如果不是剛剛好配合上這個事件，許常德也不會想出這個企劃，他也回憶自己是第一個做出校園巡迴演唱會、軍中情人選拔活動，很幸運遇上同期的「高手」們一同過招，「那麼多年過去，仍被記得，謝謝陳奕迅餒」，網友表示：「他這首歌聽了真的會難過」、「阿德老師是先知還是太神，有雷同到我的一小片段故事，太神了真的太神」、「這篇太精彩，要好好保存拜讀」、「哇！隔行如隔山謝謝老師的分享」。