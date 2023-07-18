知情人士透露，拜登政府擬在8月底前為這個延宕已久的計畫完成提案，旨在篩選對中國半導體、量子運算和人工智慧（AI）產業的投資，也可能禁止此類投資。此外，這些管制可能只限於新投資，且確定排除生技與能源產業，顯示拜登政府原先的「遠大志向」有所退讓。

美國財政部長葉倫周一在接受彭博訪問時強調這些限制措施都將是「目標明確」的，「這不會是可能廣泛影響美國在中國投資的大規模管制，就我看來，這些規定不會對中國投資環境造成根本性影響」。

對於那些尋求向中國市場開放的公司，以及憂心整體經濟增長的投資人而言，葉倫的保證可能讓他們鬆了一口氣。

而即使完成提案，根據美國的決策機制，這項將透過行政命令頒布的計畫最快可能也要等到2024年才能上路。主張對中國更嚴厲並加快行動的鷹派人士將大失所望，但美國政府會有較多時間在對中國祭出有效的管制措施和緩解美中緊張關係之間進行調整。

白宮和美國國家安全委員會發言人拒絕對此消息發表評論。

喬治城大學安全與新興科技中心專門研究美中科技競爭的專家Emily Weinstein表示，投資人應該會鬆了一口氣，拜登政府確實在強調他們會謹慎行事。她認為只有最嚴重的事才會被徹底禁止，例如投資客戶包括中國軍方的先進半導體公司。