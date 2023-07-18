該團體在聲明中說，基於大量的調查，瑞士投資人保護協會(SASV)已經決定，根據合併法105條提起法律訴訟。目的是為瑞信股東取得一筆補償金，金額相當於併購協定設定的股價，與法院確定股價之間的價差。

根據最終收購協定，瑞信股東每22.48股可得到瑞銀集團(UBS)的1股。該收購交易對瑞信的估值為30億瑞士法郎。

相較之下，在今年三月宣布收購交易之前的最後一個交易日，瑞信的市值約70億瑞郎。

SASV表示，股東必須在8月4日前聯絡SASV，以加入該訴訟。根據瑞士併購法，訴訟必須在8月14日前提交。

在上個月，瑞士一家法律公司LegalPass發起另一項集體訴訟，尋求在該收購交易中，對股東支付更高的回報。

瑞信的額外一級債券(AT1)由於被減記為零，債券持有者也發起數百項訴訟。這些AT1債券持有人指控瑞信的前高層，包括三位前任執行長，對於該行的倒閉負有責任。