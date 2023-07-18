此次調查結果亦突顯了世代差異。表示關注與環境、社會和企業治理相關議題，並相信投資人可透過投資推動世界正向改變的受訪者中，以千禧世代的比例最高，超越Z世代、X世代和嬰兒潮世代。千禧世代也是各世代中最了解永續投資的一群，並且最有可能已經投資於永續投資產品。

在目前並未投資於永續投資產品的受訪者中，被問及是否有意在未來12個月內投資此類產品時，Z世代意願最高，接近半數（46%）表示有意投資，其次為千禧世代（42%），嬰兒潮世代相對不感興趣僅三成（32%）。

儘管投資人對永續投資的認知持續提升，但仍有需要加強投資人教育。大部分對永續投資不感興趣者，主要基於ESG投資難以理解（33%），其中中國大陸（38%）、日本（37%）和台灣（36%）等市場的比例明顯較高，反映加強永續投資教育的重要性。

富達國際永續投資總監鄧業煒表示：「令人鼓舞的是，永續投資正逐漸成為亞太區的主流投資，且亞太區投資人尤其年輕一代，對永續投資的興趣和認知持續提升。投資人期望金融機構發揮自身作用，我們也明瞭我們需要做得更多。富達期望站在實踐永續投資的最前線，致力透過教育、積極參與及合作，推動所投資企業作出正向改變，並為客戶管控投資風險。同時，富達已著手積極透過氣候投資政策和淨零排放策略，在永續的道路上發揮作用，目標於2030年達到自身企業營運淨零排放且旗下投資組合碳足跡減半，並計劃於2050年實踐所有投資組合淨零排放。」

此次調查於中國大陸、香港、台灣、新加坡、日本和澳洲等六個亞太區市場進行，成功訪問逾12,000 名受訪者，旨在分析一般存戶和投資人對ESG和永續投資的看法。