國民黨總統參選人、新北市長侯友宜日前提出五大「居住正義」政策，為落實政策，新北市財政局表示，位於新板特區的來青社會住宅，市府分回235戶，首波釋出84戶社宅，其中48戶社宅今將完成電腦抽籤，中籤率約5％，因民眾申請踴躍；今宣布再釋出剩餘的151戶社宅，將盡快公告招租訊息。

財政局指出，板橋來青首波釋出的84戶，其中36戶為包租住宅，財政局委託新北住都中心營運管理，其中48戶社宅套房及兩房物件，民眾申請件數達1011件，經審核合格件數為886件，預計今日完成電腦抽籤。

財政局表示，因首波社宅民眾申請狀況踴躍，剩餘151戶原預計今年第四季招租，現作業將提前，並將全部作為社宅使用，會盡快公告招租並公布於新北住都中心官網，以提高合格件數民眾的入住機會，照顧青年朋友的住宅需求，落實侯市長的居住正義。

而原規畫的36戶包租住宅，將併同151戶社宅同時推出，以推動新北市多元社會住宅政策，全面照顧市民居住需求。