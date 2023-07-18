國民黨彰化縣第二選區（彰化、花壇、芬園）立委初選民調結果今天公布，參加登記的楊曜聰、葉論昶經3天的全民調後，由楊曜聰以近70.3％的支持率勝出，將代表國民黨參選彰化縣第二選區立委選舉，挑戰尋求連任的民進黨立委黃秀芳。

這次國民黨彰化縣第二選區立委初選民調由兩家民調公司進行，各自針對政黨對比支持率、黨內互比支持率進行民調，再採政黨對比支持率85％、黨內互比支持率15％相加後算出總支持率，最後對兩家公司的總支持率平均計算出平均支持率，結果由楊曜聰的70.325％勝出，葉論昶的平均支持率為29.675％。

「政黨輪替、台灣更好！」國民黨彰化縣黨部主委謝衣鳳帶領楊曜聰、葉論昶與幾位幹部一起高呼，展現高度團結，並表示君子之爭，和平之下產生初選結果，朝著政黨輪替，贏得立委全壘打前進。

楊曜聰表態參選立委後，即在選區內大量設立宣傳看板，其岳父莊政強為前彰化縣長阮剛猛主政時的縣府主秘。楊曜聰說，他感受到人民的痛苦以外，也感到青年朋友的不安與發展的受限，同時也發現社會安全網需要立法來健全，他秉持「上醫醫國」的精神投入選戰。葉論昶說，會全力支持楊曜聰，贏得此次立委選戰。

謝衣鳳指出，楊曜聰、葉論昶兩位登記的同志都非常優秀，其中葉論昶是彰師大博士班畢業，曾任建國科大兼任助理教授及彰化高中校友總幹事；楊曜聰是牙醫診所負責人，也是彰化縣團委會的主委，在社團中相當活躍，兩人都相當優秀。

國民黨彰化縣第二選區立委提名紛擾多時，今天確定由楊曜聰在全民調中勝出，代表參選，國民黨第一、第三及第四立委選區早已提名完畢，分別為第一選區阮厚爵、第三選區謝衣鳯（現任）、第四選區鄭俊雄。

民進黨彰化縣立委選戰人選都已確定全由女將出擊，分別為第一選區陳秀寶（現任）、第二選區黃秀芳（現任）、第三選區吳音寧及第四選區陳素月（現任）。