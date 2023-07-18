桃園市第六選區立委選舉中，民進黨傳禮讓無黨立委趙正宇，國民黨昨（17）揭發趙正宇與建商的對話，顯示趙規避政治獻金法，收受土地買賣佣金、逃漏稅；趙對此隨即反擊稱「奧步」，並於今日按鈴提告。國民黨今召開記者會，直言趙應說清楚事件情況，而非用司法手段轉移焦點；對此，趙正宇秀判決書自清，強調補繳稅部分早已獲法官肯認，反批國民黨公然造謠。

國民黨今召開「趙正宇牽涉多筆土地買賣，為何建商聲稱協助逃漏稅？剩餘2117萬土地仲介所得稅，有無據實繳納？」記者會。國民黨桃園市議員凌濤在會上表示，根據法院判決書內容，2018年10月05日「京懋建設與豐達建設土地交易」，京懋建設給予被告趙正宇250萬元，而該公司范董事長稱「一般業界就是給現金」、「伊也知被告趙正宇不可能開發票，伊亦未給被告正宇簽收作為憑證，因為如果被告趙正宇簽了，對他之後報收入可能會有問題，主要是因被告趙正宇不想留什麼憑證在別人手上，萬一憑證流失了，有人去檢舉他漏報收入，他就很麻煩等語」。而2018年10月豐達建設給付被告趙正宇200萬元，周董事長則稱「因為對象是被告趙正宇」、「金額又不大」、「未開立任何發票、憑證或請被告趙正宇簽收等語明確」。

凌濤進一步指出，趙正宇拿土地仲介費，法院認定均以現金、亦未要求被告趙正宇開立發票或簽立收據。法院判決內容更指出，2018年03月，李力建設與中悅建設土地交易中，李力建設給被告趙正宇450萬元，張協理稱「若是中人，伊會請中人想辦法開發票或開收據來請款，供中人申報佣金收入所得」、「但因被告趟正宇並無主動開口要仲介費，係伊主動給他的，故不好意思向其要發票或收據等語。」李董事長證述亦同。

凌濤質疑，趙正宇2019、2020年靠土地仲介爆賺2339萬，扣掉法院認定逃漏稅的政治獻金款221.8萬，剩下的2117萬有無繳納所得稅？2018年已知的900萬有無繳納所得稅？他強調，過程中趙正宇與其太太是法院認證收受土地仲介費及租金，但趙到了地檢署還說太太沒有介入收租與土地仲介，這與外界資訊落差太大。

至於對於趙正宇稱「牽鉤仔」被國民黨視為負面詞語，證明國民黨對本土語言的不尊重與一知半解。凌濤反駁稱，桃園市民對趙正宇的立委「土地仲介日常」才是一知半解，跟本土語言使用毫無關係。他強調，今早趙正宇委託律師提告，但所有提告內容沒有針對國民黨檢驗的內容提出回答，通篇都是做政治操作與政治語言，這種提告是傳統政治人的選舉操作，並沒有回答桃園市民的疑問。

「為何多家上市建設為此大開方便之門？為何趙正宇有此特殊權利？」凌濤說，從去年檢驗土地詐騙案可證明提告是無效的，他的檢驗都是依據法院判決的文書。他也呼籲，趙正宇若還想獲得民進黨民主大聯盟的「合作」，應向社會大眾說清楚講明白，不應用司法手段轉移焦點，掩蓋沒有繳納所得稅的責任。

國民黨發言人楊智伃也酸「民主大聯盟再度翻車」，她說，居住正義本就是年輕人關注的議題，從不該是政治攻擊異己的手段，而最大的受害者是年輕人，所以必須站在年輕人與民眾一方。她強調，作為未來可能的立法委員、或是現任的立法委員，要進入到國會為民眾不管是土地仲介跟收租、甚至逃漏稅，都需要備用更高的標準備受檢驗。

對此，趙正宇提供判決書之內容並指出，補繳稅部分早已獲法官肯認，凌濤明明已細讀判決書卻視而不見，為達其目的不擇手段，公然造謠視法律為無物，盼藉由法院公開之判決書內容以正視聽。