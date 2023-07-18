台中太平警分局宏龍派出所警員獲報到場經員警及家屬的勸導，後由消防人員以繩索救出，順利化解這場危機。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市太平區年約30歲化名小玉的女子，疑因產後情緒較不穩定，日前中午由丈夫開車一同外出卻因在車上發生口角，車行經光興隆橋，她竟打開車門下車並跨越橋面護欄至下方橋墩上哭鬧，台中警方獲報立即派員到場，經員警及家屬的勸導，後由消防人員以繩索救出，順利化解這場危機。

太平警分局宏龍派出所日前中午1點多獲報，稱「有女子在情緒不穩在光興隆橋墩上，怕她想不開，請求警方協助。」員警獲報立即趕赴現場，到場時發現該一女子情緒不穩的蹲在在橋面下緣之水泥墩台上。

員警見狀相當危險，先行趨前安撫情緒，經其丈夫告知妻子生產後一直情緒不穩定，上午又與岳母發生口角，於是就載著她到附近逛逛以及買些生活用品，結果又在車上發生口角，不知道她會情緒如此激動。

女子的胞兄也趕到現場安撫，最後在家人及警消人員動之以情的勸導，順利由消防人員以繩索等工具將她救起，成功挽回寶貴性命。

女子家屬及丈夫均非常感謝警方熱心協助，並表示會再多體會女子情緒及陪她溝通度過這段低潮期，避免類似情形發生。

太平分局分局長蔡慶星表示，民眾如遇到困難應尋求協助、家人幫忙，或是諮詢管道，避免因一時衝動或是思想陷入死胡同內，造成無法挽回的悲劇。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。