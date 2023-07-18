北市一名陳姓男子去年與朋友一起到酒店消費，後來陳男見酒店女服務生A去廁所，便尾隨其入內，強行在廁間侵犯A女5分鐘，A女不甘受辱報警處理，全案才曝光。台北地院審結，依強制性交罪，判處陳男有期徒刑3年8月。可上訴。

判決書指出，陳姓男子與3名友人於2022年3月間前往北市一間酒店消費，後來陳男見酒店女服務生A進入廁所，便尾隨在A女身後，將廁所反鎖，不顧A女拒絕，強行脫下A女的衣物侵犯得逞，遭到A女報警處理。

台北地院審理時，陳男稱，對A女做出的猥褻、性交行為均經過其同意，當初是A女在包廂中解開他牛仔褲釦子，2人是拉著手一起進入廁所，並非他尾隨A女入內等。

但法官勘驗A女證詞，A女證稱遭到陳男侵犯，起初也不想把事情鬧大，但陳男事後態度毫無誠意與悔意，才讓她決定訴諸法律，將內褲及安全褲採證後交給警方，身上的傷也是陳男造成，事發過後她每次小便都會感到疼痛。法官最終認定，陳男為了滿足自身慾望做出強制性交行為，已經造成A女身心受創，實在不該，審酌後，依強制性交罪，判處陳男有期徒刑3年8月。可上訴。