北市重陽節敬老禮金領取將開跑，只要於10月23日前設籍北市達3個月以上，年滿65歲者就可領取，預估55萬人受惠，台北市長蔣萬安表示，除了原有的匯款及定點領取外，這次首創敬老卡靠卡儲值，8月8日至9月7日即可前往四大超商等地領取，讓長輩更方便。

蔣萬安表示，今年落實去年競選承諾，恢復發放1500元重陽敬老金，北市已進入超高齡化社會，65歲以上長輩有51萬、占20.9％ ，為讓長輩更方便領取，這次首創靠卡儲值，到四大超商等地都可就近領取。

社會局長姚淑文表示，柯市府只針對中低收入戶發放重陽敬老金，當時原擬採年度歲入歲出剩餘費用撥10％發放，蔣市府則改用普發方式，年滿65歲以上長這都可領，今年共編列8.5億預算來發放。

姚淑文說明，這次年底滿65歲者都列為發放對象，預估55萬人，99歲以上者則有1700多人，最年長為116歲，郵局核撥則會扣掉逼卡領取者後再轉帳，最後才是里長親自到府發放。

社會局表示，今年發給對象為10月23日前設籍北市已達3個月以上，年滿65歲至98歲、原住民為55歲至88歲者，可領1500元；99歲、原住民為89歲以上者則領1萬元及禮品。

社會局也說，中列冊低收、中低及中低老津長者將於8月7日直接入帳，一般長者於8月8日至9月7日可優先以敬老卡可至北市各捷運站悠遊卡加值機、四大超商等地領取，也首次推出線上申請重陽禮金匯款系統，長者可選擇匯款至本人郵局或台北富邦銀行帳戶領取，7月26日至8月31日前至社會局網站申請，10月3日即入帳。

社會局也說，想領現金則可於10月12日至11月13日前往設籍區公所公布定點及時間領取，來不及可於11月14日至12月31日線上申請補發，99歲以上人瑞將於9月至11月中由里幹事親送禮品及禮金到府。