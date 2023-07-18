關西國中發生棒球隊郭姓教練情緒失控毆打學生事件，學校對此不當管教案組成調查小組，並經教練審查會議決議，對郭停聘6個月處分，教育局18日核定，但家屬不滿認應對郭解聘。
這件教練毆打學生案發生在1月31日，關西國中棒球隊到高雄立德棒球場參加老四川盃青少年棒球錦標賽，在16強對打台中中山國中，關西以0比5敗給中山。
在午餐吃便當時，郭姓教練與2名學生疑有口角，郭用手一直打的頭部，在監視器畫看起來很驚悚。林姓學生家屬事後帶孩子驗傷，診斷證明頭部和左後腦部鈍挫傷，頭部外傷合併腦震盪，並向郭提出傷害告訴。
教育局副局長蔡淑貞表示，案發當天學校就接獲訊息，對郭姓教練不當管教案，成立調查小組要求郭停職接受調查，經教練審查會議決議，予郭教練停聘6個月處分。
蔡淑貞說，社會處對此案也於5月19日依兒少權法，對郭姓教練開罰6萬元，該局並在18日核 郭停職半年到明年1月31日止。
被害學生的大伯不滿郭姓教練停職半年，指郭情緒失控的行為，讓孩子心裡產生重大陰影，縣府應解聘郭，若新學期開學郭復職，孩子不敢去學校上課練球。
蔡淑貞表示，對被害學生已責成學校進行關懷及輔導諮商，且密切追蹤球隊學生身心及學習狀況，在郭姓教練處分核備後，停聘期間要求其深刻自我反省外，亦須參加情緒管理課程及正向管教相關研習。
蔡淑貞指郭姓教練原關西國小助理教練，帶隊成績很好，並未聽到家長和學生反應有情緒失控的問題，去年11月考上關西國中棒球隊專任教練，發生不當管教事件被停職，停聘期滿後不會到關西國中任職，將借調回教育局協助縣內棒球相關業務。
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