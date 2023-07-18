根據衛福部調查顯示，2至3歲學童蛀牙率約31％，6歲時蛀牙率增加到79％，為降低孩童齲齒率，台北市立聯合醫院口腔醫學部7月24日起至8月將舉辦6至12歲兒童免費塗氟活動。

北市聯醫表示，中興、忠孝及仁愛院區自7月24日起至8月4日止，周一至周五上午9時至11時30分、下午1時30分至4時舉辦兒童免費塗氟活動；和平婦幼及陽明院區的免費塗氟活動，則是7月24日起至8月25日止，周一至周五上午9時至11時30分、下午1時30分至4時。

北市聯醫提醒，該活動限設籍台北市市民，接受塗氟的學童請先於家中將牙齒刷乾淨，再至醫院接受塗氟服務，並請攜帶健保卡及戶口名簿與牙刷至醫院掛號，但不需繳交掛號費。

根據衛生福利部的調查顯示，2至3歲小朋友蛀牙率約31％，到6歲時蛀牙率達79％，患有身心障礙或發展遲緩的小朋友，則因不懂刷牙技巧，蛀牙率高達95％。台北市立聯合醫院口腔醫學部主任李雅玲指出，齲齒是學童罹患率最高的口腔疾病。暑假期間，兒童容易接觸較多甜食，此時若未做好口腔照護，則恐更容易罹患蛀牙。

李雅玲表示，蛀牙的成因主要分為牙齒、細菌、食物和時間，塗氟可增加牙齒對酸的抵抗力，並抑制細菌生長和新陳代謝，達到預防蛀牙目的，就像是為牙齒穿上防彈衣，可以減少發生蛀牙機會。

李雅玲說明，氟化物施用方式繁多，包括飲水加氟、食鹽加氟、局部塗氟、含氟漱口水、含氟牙膏等。每半年1次的牙齒塗氟、正確的刷牙方式、維持良好的口腔衛生及飲食習慣，可有效預防蛀牙產生。

為使塗氟達到最好的防齲效果，李建議，學童在塗氟之前先將牙齒刷乾淨，若有蛀牙則應先治療完畢再塗氟。

台北市蛀牙學童暑假刷牙塗氟