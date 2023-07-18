教育部今、明兩天在新北市淡水舉辦「112年度全國教育局處長會議」，今年主題是是「數位扎根．國際視野」，並預告實施3年的「校園霸凌防制準則」正進行修改，預計8月公告。不過今天會議，教育部長潘文忠及新北市長侯友宜均未出席，跟以往不一樣。

全國教育局處長會議每年在暑假舉行，過去主辦縣市的首長均會在開幕典禮出席，教育部長也會全程主持兩天的會議。不過今天開幕典禮中，侯友宜並未出席，而潘文忠則在立法院進行性平三法專案被告及備質詢，預計明天才會到淡水來主持會議。

教育部指出，符應中小學教育國際化趨勢，培養學生「多元文化與國際？解」的核心素養，會議第1天中心議題以「深化國際教育課程」為主軸，結合教育部今年5月修正發布的「推動中小學國際教育中程發展計畫」進行說明。

同時為持續精進師生數位科技應用能力，鼓勵學生自帶載具學習，教師運用數位平台並善用線上學習資源，會議第2天中心議題以「數位精進？人才躍升」為主軸，依循「班班有網路 生生用平板」的政策，會中邀請現場教師進行分享。

教育部次長林明裕表示，近年積極推動教育平權，每年編列590億元經費推動幼兒教育；在12年國教上，不管是軟體的法制及硬體建設都明顯提升，如班班有冷氣、生生用平板；在高等教育方面，明年2月起，會補助私立大學學生每年3.5萬元的學雜費，這都是在落實教育正義。

新北市副市長劉和然表示，新北市人口超過400萬，而且要山有山、要海有海，任何一個教育方案，只要在新北市推動過，就可以大概知道會在那個環節有問題。他認為，只要一個縣市好，台灣不會好，因此新北市多做一點，並和其他縣市交流，以孩子為中心來推動教育。

之前台中發生師對生霸凌事件，造成學生自殺，引爆社會震驚。教育部主秘廖興國表示，已推動3年的「校園霸凌防制準則」正在進行修正意見蒐集及研商，以精進校園霸凌防制。

廖興國說，將針對霸凌定義要件之一的「持續性」做更好定義，讓學校可更明確處理。同時，會明確化調查小組地位，並朝專業化發展，導入外聘委員制度，依照議題專長成立人才庫，修正案預計8月進行預告作業，之後也會召開公聽聽取各界意見。