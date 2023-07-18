國安會前祕書長金溥聰擔任國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長，操盤總統選戰。民眾黨總統參選人柯文哲18日點評，找金溥聰是「有加分有扣分」，文宣加分，組織扣分，直言「金小刀一來後，很多人就跑掉了！」金溥聰得罪太多人，所以有些人不肯過來。

柯文哲18日上午接受《千秋萬事》廣播節目專訪，柯文哲提及，用馬後砲來想，侯友宜用金溥聰這一棋是加分還是扣分？「我後來看一看是『平分』，因為金小刀一來後，很多人就跑掉了！一大堆就跑掉」文宣加分，組織扣分，算一算也沒有加多少。

柯文哲會後接受聯訪，媒體問是否批評侯友宜政治幕僚很差，金溥聰加入團隊不是加分？他先是反問，「我有這樣講嗎？」

他表示，就自己所知，金溥聰加入侯競選團隊有加分、有扣分，因為也許文宣變得比較厲害，但是金溥聰以前實在是得罪太多人，所以變成有些人因為這樣不肯過來，「所以加一分、減一分，我每次說這真的很像化學的勒沙特略原理。」