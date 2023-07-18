媒體人吳子嘉近日指稱，國民黨主席朱立倫和民眾黨總統參選人柯文哲有建立溝通管道，2024極有可能「藍白合」，並認為11月20日非綠陣營只有1組人會出來選總統。吳昨（17）日在節目《關鍵時刻》更是指出，非綠整合「贏超多」，可能到達50%比35%的程度，並強調自己正在痴痴等待柯文聯絡他。

吳子嘉指出，從《美麗島電子報》上個月做的一個4腳督民調裡面可以看到，柯文哲20%、國民黨參選人侯友宜15%、鴻海創辦人郭台銘15%、加起來總共50%，而對照組民進黨參選人賴清德支持度為35%，「因此在這樣的情況下，50%那方會贏喔，非綠整合贏超多。」

針對吳柯近期的糾紛，主持人劉寶傑也詢問吳子嘉，「你不是跟他鬧翻了嗎？不是打了柯文哲一巴掌嗎？現在跟柯文哲還是朋友嗎？」吳子嘉對此則回應，「沒有鬧翻，只是吵架，只是他的發言人侮辱我。」

吳子嘉還提到，柯文哲是沒有朋友的、是個科學家，這個人一切都就數據、就務實來看，且雖然《董事長開講》節目接了郭台銘3場見面會，但為了公平起見，自己有跟原本擬辦兩場見面會的柯文哲說，可以加辦一場台南，但突然變生肘腋，突然就翻臉了。

吳子嘉揭露，自己跟柯文哲翻臉的原因很簡單，因為高雄場報名數只有600人，自己對柯方只有一個要求，「是不是你們民眾黨發動一下來幫幫忙，現在很多柯粉一直在罵我，這些罵人的人去報名就好，耍嘴皮幹嘛，就像16日也看到很多柯粉去罵侯友宜」

另針對柯文哲提到自己手機內有5萬多條訊息未讀，不能說有人LINE給他，就百分之百能看到。吳子嘉則稱，原來我只是1/50000，自己只能等待前面五萬人聯絡完，才能跟柯文哲討論解決共同問題，「我正在痴痴的等待。」

不過對於吳子嘉所說的「藍白合」、11月20日「只有1組」出來選。柯文哲今（18）日上午在節目《千秋萬事》也做出回應，狠批「難怪吳子嘉常常被告，難怪他法院跑不完」。