2023.07.17澎湖縣★海巡將人載回碼頭，由等在碼頭的消防局救護人員接手送醫。（海巡提供／許逸民澎湖傳真）

澎湖一艘遠在金門東南22.9浬處（距澎湖57海浬）海上作業的「順億」漁船船長，今凌晨因急性腎結石發作，痛苦不堪，又堅持要返回澎湖就醫，因此急求澎湖海巡隊馳援協助後送，經2船對開會合後，海巡巡防艇在4小時內將人送醫治療。

海巡署金馬澎分署轄屬第十三巡防區指揮部於今（18）日凌晨0時50分接獲118報案，「順億」漁船船長因急性腎結石，並堅持返回澎湖就醫，目前正航往澎湖外垵方向，請求派艇趕往後送救援，於是隨即派遣澎湖海巡隊線上10091巡防艇緊急趕往。

第十三巡防區指揮部同步通報金馬澎分署第七岸巡隊馬公安檢所及消防局配合協處。

在漁船瀚海巡艇對開下，兩船於凌晨2時22分在小門西北32.5浬處會合，並順利將病患接駁上巡防艇後隨即航返馬公港，並在清晨4時8分順利抵達海巡隊馬公隊部碼頭，由在場等候的澎湖縣消防局救護車載往三軍總醫院澎湖分院就醫。

海巡人員指出，腎結石痛起來要人命，而漁船航速一般8節左右，要開回到馬公至少要7小時以上，而巡防艇時速都有20節，加上兩船對開的話，還能減少一些時間，有巡防艇馳援接送，船長至少就少疼了一半以上時間。

澎湖海巡隊表示，澎湖四面環海，漁民如在海上作業發生狀況或突發事件時，可撥打海巡署「118」免費報案電話，或透過臺灣區漁業廣播電台通報，海巡署及相關單位將立即展開救援任務，以保障漁民生命財產之安全。