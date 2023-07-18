峨眉茶山小組同學帶領外籍生體驗茶席。（清大提供／王惠慧新竹傳真）

清華大學開設「在地探索與田野實作：鄉村場域」通識課，由厚德書院老師錢克瑋帶領修課同學分組到新竹尖石鄉馬胎部落及峨眉鄉茶山，錢克瑋說，新竹不只有科技業，盼透過課程讓同學親自體驗，協助地方永續發展。

清大厚德書院老師錢克瑋帶領的通識課，修課同學分組到新竹尖石鄉馬胎部落及峨眉鄉茶山，由通識課同學期末擔任小導覽員，帶領清大同學深入新竹在地，認識尖石馬胎部落及峨眉茶山文化。

錢克瑋說，新竹不只有科技業，也有許多應該受到重視與珍惜的自然環境與傳統文化。透過這門課讓同學親自體驗，並發揮創意，幫助地方永續發展，是很有意義的事情。

尖石馬胎小組的同學經長時間田野調查，於上學期完成「馬胎古道」地圖，希望為推廣部落觀光盡一份心力。修課同學為延續成果，期末也舉辦一場小旅行，邀請12位同學一起探索馬胎生態，體驗泰雅文化。

在泰雅族耆老的帶領下，同學們在進入馬胎古道之前，先用小米酒致敬神靈，表達對山的敬畏之心。馬胎古道生態豐富，沿途耆老也向大家解說路邊植物神祕功用，有的能夠止渴、有的能夠止血，讓同學嘖嘖稱奇。

參與其中的同學說，旅程中最喜歡的部分是體驗友善農業。期末壓力大，能在大自然中動手種菜、拔草，甚至偶遇從堆肥中竄出的土撥鼠，是很療癒的體驗。特別的是，旅行時正逢螢火蟲祭尾聲，夜遊馬胎古道，看見滿天螢光，令同學十分感動，也體認到環境永續的重要。

而另一邊峨眉茶山小組的同學，期末舉辦茶文化體驗活動，挑戰用全英文導覽，帶領清大IMBA國際學生認識茶文化。在修課同學的帶領下，來自法國、德國、印度、泰國等地的國際學生戴上農夫帽，初次走進茶園，體驗一心二葉的採茶技巧，以及認識製茶的過程。

其中，最讓外籍生感興趣的是茶席體驗，修課同學前期做了很多功課，以英文介紹茶席儀式，帶領外籍生品味台灣特有的文山包種茶、日月潭紅茶、台東紅烏龍，以及新竹峨眉在地的東方美人茶。

清大指出，永續不只是理念，在地實踐更重要，這堂通識課由同學期末擔任小導覽員，讓其他同學更深入新竹，協助地方推廣值得保存的生態與文化，實踐永續觀光（sustainable tourism），也歡迎對在地創生有興趣的同學，下學期選修社會創新與適切科技課程。