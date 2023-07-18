利字當頭，有些人深怕利益被搶奪，容易做出背叛朋友的事情，甚至讓對方受到傷害。《旺好運》運勢專欄分享易背叛人前3名星座，分別是雙子座、摩羯座、天秤座；第1名的雙子座性格多變，能隨著環境變化去改變自己的說法，為了保護自己，更會不顧交情捅他人一刀。

▍第3名：天秤座

天秤座很容易誤信他人所說的話，因此常常被別人牽著鼻子走，導致會因此不小心背叛真正關心自己的人，而且事後也不會發覺自己有做錯事，讓人非常頭痛。

▍第2名：摩羯座

摩羯座為了追求成功容易不擇手段，尤其是工作項目，他們對於自己的事業十分看重，萬一有人在職場上成為他們的阻礙者，為了達成目的，即便是好友也有可能會因此背叛。

▍第1名：雙子座

雙子座的性格很見風轉舵，總是能夠隨著人事物去改變自己的說法，在關鍵時刻還有可能會捅他人一刀，完全不顧交情深淺，就是不能讓自己出事，是非常自私的思維。